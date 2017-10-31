 Tudor’un galiba Yanal’ın gittiğinden haberi yoktu – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    Tudor’un galiba Yanal’ın gittiğinden haberi yoktu

    Tudor’un galiba Yanal’ın gittiğinden haberi yoktu
    FIRTINA'nın eski teknik direktörlerinden Sadi Tekelioğlu, A Spor'a konuştu ve Trabzonspor'un oyun sistemini çağ dışı olarak değerlendiren G.Saray'ın hocası Tudor'a sert tepki gösterdi. Tekelioğlu, şunları söyledi: "G.Saray gibi önemli bir kulübün teknik direktörünün Trabzonspor'un oyunu için 'Oynatmadılar, yan toplara odaklandılar, sert oynadılar' demesi çok yanlış. Tudor kendisini bir milli takım hocası filan zannedip konuşuyor. Kimse nasıl oynayacağını Tudor'a soracak değil. Tudor, karşısında bir Ersun Yanal oyunu bekliyordu. Sanırım Yanal'ın gittiğinden haberi yoktu."
    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:17
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