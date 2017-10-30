Trabzonspor 3 büyüklere kaybetmiyor
Trabzonspor bu sezon topladığı 12 puanın 6 tanesini Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve M.Başakşehir karşısında buldu.
Trabzonspor bu sezon zirve mücadelesi yapan takımlara karşı başarılı sonuçlar aldı. Ezeli rakiplerinden Fenerbahçe karşısında deplasmanda 2-2, Beşiktaş deplasmanında 2-2 ve M.Başakşehir deplasmanında 2-2 berabere kalan Trabzonspor sahasında ise Galatasaray karşısında 2-1 kazanmayı başardı
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:41
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Trabzonspor - G.Saray maçında kırmızı kartlar havada uçuştu!
Toplam 14
Yorum
LALA34 TRABZONUN YEDEKLERİ BİLE EZDİ RESMEN. AHAHAHAHAHAHA :))))))
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Dilmen'den Tudor'a eleştiri: Aykut Kocaman...
Toplam 7
Yorum
LALA34 TRABZONUN YEDEKLERİ BİLE EZDİ RESMEN. AHAHAHAHAHAHA :))))))
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Tudor'dan Çalımbay'a gönderme
Toplam 27
Yorum
LALA34 TRABZONUN YEDEKLERİ BİLE EZDİ RESMEN. AHAHAHAHAHAHA :))))))
Trabzonspor 3 büyüklere kaybetmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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