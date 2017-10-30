 Trabzonspor 3 büyüklere kaybetmiyor – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    3 büyüklere kaybetmiyor

    Trabzonspor 3 büyüklere kaybetmiyor

    bu sezon topladığı 12 puanın 6 tanesini Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve M.Başakşehir karşısında buldu.

    bu sezon zirve mücadelesi yapan takımlara karşı başarılı sonuçlar aldı. Ezeli rakiplerinden Fenerbahçe karşısında deplasmanda 2-2, Beşiktaş deplasmanında 2-2 ve M.Başakşehir deplasmanında 2-2 berabere kalan Trabzonspor sahasında ise Galatasaray karşısında 2-1 kazanmayı başardı

    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:41
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