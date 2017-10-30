Trabzonspor 3 büyüklere kaybetmiyor

Trabzonspor bu sezon zirve mücadelesi yapan takımlara karşı başarılı sonuçlar aldı. Ezeli rakiplerinden Fenerbahçe karşısında deplasmanda 2-2, Beşiktaş deplasmanında 2-2 ve M.Başakşehir deplasmanında 2-2 berabere kalan Trabzonspor sahasında ise Galatasaray karşısında 2-1 kazanmayı başardı