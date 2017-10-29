Yönetimden çok özel prim
Bayramı kutladılar
KARADENİZ ekibi, G.Saray derbisinin hazırlıklarını dün tamamladı. Bordo-mavili ekip son çalışmasını, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirdi. Öte yandan, futbolcular ve teknik ekip, antrenmanın ardından sahada Türk bayrağı açarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
- 29 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:29
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Trabzonspor, Galatasaray maçına hazır
Toplam 1
Yorum
KEMAL Onur- Pereira-Uğur-Durica- Akbaş- Onazi-Okay- Olcay(Castillo)- Yusuf- Abdulkadir- N'Doye; Beraber Yusuf'u bozan Sosa ile maça başlamamalı.
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Süper Lig'de VAR offline olarak ilk kez uygulandı
Toplam 5
Yorum
Gslı Sadece penaltı pozisyon larına bakılır gibime geliyor..hoca ofsaytı kaldırmış çekmiş bayrağı ee değilse ne olacak al topu devam et mi
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Dilmen, Caner Erkin'i bu sözlerle savundu
Toplam 2
Yorum
Hamıt Rıdvan Dilmen TFF Taş atılsında Nerden atılırsa atılsın düşünçesınde çünkü Gözü var o koltukda Rıdvan bey çaner sana küfür edseydi Nederdın?
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