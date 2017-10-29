Yönetimden çok özel prim

FIRTINA'nın yönetimi G.Saray derbisinin kazanılması halinde futbolculara özel bir prim vermeyi planlıyor. Maç öncesi Trabzon'a gelecek Başkan Muharrem Usta'nın oyuncularla bir araya geldikten sonra primin detaylarını açıklayacağı öğrenildi. G.Saray derbisinin kazanılması durumunda ligde iddiasını yeniden ortaya koyacaklarına inanan Usta'nın, karşılaşma öncesinde futbolcularla konuşarak galibiyet sözü alacağı ifade edildi.



Bayramı kutladılar

KARADENİZ ekibi, G.Saray derbisinin hazırlıklarını dün tamamladı. Bordo-mavili ekip son çalışmasını, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirdi. Öte yandan, futbolcular ve teknik ekip, antrenmanın ardından sahada Türk bayrağı açarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

