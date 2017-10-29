 Yönetimden çok özel prim – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Ekim 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Yönetimden çok özel prim

    Yönetimden çok özel prim
    FIRTINA'nın yönetimi G.Saray derbisinin kazanılması halinde futbolculara özel bir prim vermeyi planlıyor. Maç öncesi Trabzon'a gelecek Başkan Muharrem Usta'nın oyuncularla bir araya geldikten sonra primin detaylarını açıklayacağı öğrenildi. G.Saray derbisinin kazanılması durumunda ligde iddiasını yeniden ortaya koyacaklarına inanan Usta'nın, karşılaşma öncesinde futbolcularla konuşarak galibiyet sözü alacağı ifade edildi.

    Bayramı kutladılar
    KARADENİZ ekibi, G.Saray derbisinin hazırlıklarını dün tamamladı. Bordo-mavili ekip son çalışmasını, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirdi. Öte yandan, futbolcular ve teknik ekip, antrenmanın ardından sahada Türk bayrağı açarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:29
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yönetimden çok özel prim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.