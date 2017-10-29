Trabzonsporlu oyuncudan Galatasaray'a gönderme!

Trabzonsporlu Uğur Demirok, Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu.

Trabzonspor, ligin 10. haftasında karşılaştığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Bordo Mavili takımın savunma oyuncusu Uğur Demirok, maçın ardından yaptığı açıklamalarda Galatasaraylılara göndermede bulundu.



Uğur Demirok, maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı değerlendirmede "Keşke her hafta Galatasaray ile oynasak da şampiyonluğa gitsek.Galatasaray taraftarı yine Trabzon küme kümeye diye bağırdı. Bıkmadılar. Keşke her hafta onlarla oynasak." ifadelerini kulandı.