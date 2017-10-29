Trabzonsporlu oyuncudan Galatasaray'a gönderme!
Trabzonsporlu Uğur Demirok, Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu.
Uğur Demirok, maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı değerlendirmede "Keşke her hafta Galatasaray ile oynasak da şampiyonluğa gitsek.Galatasaray taraftarı yine Trabzon küme kümeye diye bağırdı. Bıkmadılar. Keşke her hafta onlarla oynasak." ifadelerini kulandı.
- 29 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:51
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Aziz Yıldırım'dan dördüncü yıldız mesajı
Toplam 7
Yorum
AMBARDA Darı yok
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Özkahya yönetecek
Toplam 4
Yorum
MAİCON GS nin Akhisar kadar da gücümü yok.TS yi yenecek kadar.Hakemi bahane etmeyin.Zaten ligdeki hakemlerin hiçbiri güvenilmez.GS yi oynatmamaya ç
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Aziz Yıldırım'dan dördüncü yıldız mesajı
Toplam 7
Yorum
arda hahaha ruya goruyor herhalde
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