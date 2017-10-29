Trabzonspor güldü

Trabzonspor, G.Saray ile geçen sezon ligde yaptığı her iki maçı da kazandı. Bordo-mavililer, sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda 1-0, ikinci yarıda Medical Park'ta ise 2-0 galip geldi. Öte yandan rekabette galibiyet sayısı bakımından geride bulunan Trabzonspor, son 6 lig maçında ise rakibine üstünlük kurdu. İki takım arasındaki son 6 lig maçından 4'ünde bordo-mavililer, 2'sinde sarı-kırmızılılar 3 puana ulaştı.