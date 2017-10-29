 Trabzonspor güldü – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    Trabzonspor güldü

    Trabzonspor güldü
    Trabzonspor, G.Saray ile geçen sezon ligde yaptığı her iki maçı da kazandı. Bordo-mavililer, sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda 1-0, ikinci yarıda Medical Park'ta ise 2-0 galip geldi. Öte yandan rekabette galibiyet sayısı bakımından geride bulunan Trabzonspor, son 6 lig maçında ise rakibine üstünlük kurdu. İki takım arasındaki son 6 lig maçından 4'ünde bordo-mavililer, 2'sinde sarı-kırmızılılar 3 puana ulaştı.
    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:40
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