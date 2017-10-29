Trabzonspor 3 büyüklere kaybetmiyor
Trabzonspor bu sezon topladığı 12 puanın 6 tanesini Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve M.Başakşehir karşısında buldu.
Trabzonspor bu sezon zirve mücadelesi yapan takımlara karşı başarılı sonuçlar aldı. Ezeli rakiplerinden Fenerbahçe karşısında deplasmanda 2-2, Beşiktaş deplasmanında 2-2 ve M.Başakşehir deplasmanında 2-2 berabere kalan Trabzonspor sahasında ise Galatasaray karşısında 2-1 kazanmayı başardı
- 29 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:59
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Aziz Yıldırım'dan dördüncü yıldız mesajı
Toplam 7
Yorum
AMBARDA Darı yok
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Özkahya yönetecek
Toplam 4
Yorum
MAİCON GS nin Akhisar kadar da gücümü yok.TS yi yenecek kadar.Hakemi bahane etmeyin.Zaten ligdeki hakemlerin hiçbiri güvenilmez.GS yi oynatmamaya ç
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Aziz Yıldırım'dan dördüncü yıldız mesajı
Toplam 7
Yorum
arda hahaha ruya goruyor herhalde
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