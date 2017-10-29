Sezona bedel derbi
Sadece Trabzonsporlu ve Galatasaraylıların değil, Fenerbahçeli ve Beşiktaşlıların da gözü dev maçta olacak. Lige yön verecek derbi, nefesleri kesecek!
Beş maçtır galip gelemeyen ve derbiyi 'ayağa kalkma' fırsatı olarak gören ev sahibi Trabzonspor'da sakatlıkları süren Burak Yılmaz ve Kucka'nın yanı sıra cezalı Mas ile Rodallega bugün yoklar. Dev bir engeli daha kayıpsız geçmek isteyen yenilgisiz lider Galatasaray'da ise tek eksik cezalı Belhanda.
124. randevu:
Trabzonspor ile G.Saray, ezeli rekabette 124. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında yapılan resmi ve özel 123 karşılaşmanın 56'sını G.Saray, 40'ını Trabzonspor kazandı, 27 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda G.Saray 160, Trabzonspor ise 134 kez gol sevinci yaşadı
Son 9 maçta beraberlik yok
Trabzonspor-G.Saray rekabetinde son 9 maçta beraberlik yaşanmadı. İki takım arasında berabere biten son maç 2012-2013 sezonunun ilk yarısında Trabzon'da oynandı. Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 23 Aralık 2012 tarihinde yapılan ve golsüz biten lig maçının ardından rekabette beraberliğe rastlanmadı. Bu maçın ardından tamamı ligde oynanan 9 müsabakadan 5'inde G.Saray, 4'ünde Trabzonspor galip geldi.
Tribünler dolacak
Fırtına ile G.Saray arasında bugün oynanacak karşılaşmada tribünlerin büyük bir bölümünün dolması bekleniyor. Son haftalarda alınan kötü sonuçlara rağmen G.Saray derbisine farklı bir gözle bakan bordo-mavili taraftarların tribünde çeşitli görsel şölenler yapmayı da planladığı öğrenildi.
Farklı bir Trabzon
G.Saray derbisini, 'bir fırsat' olarak gören teknik direktör, hem kendine, hem de takımına güveniyor demektir. Rıza Çalımbay da G.Saray derbisine bu gözle baktığına göre çok daha istekli bir takım beklememiz oldukça normal. İdmanlardaki hırsı görünce gerçekten çok kaliteli bir maç beklediğimizi söyleyebilirim. Takımda müthiş bir rekabet olduğunu söyleyebilirim. Son taktik idmanda Castillo'yu nihayet 11'de görünce artık takımda bir şeylerin değiştiğine de inandım. Çünkü eğer Castillo 11'de forma giyerse formayı hak eden alıyor demektir. Hocanın şu anki istekli 24 oyuncu arasında tercih yapması zor ama oda bu görevi yerine getirmek için burada. Özetle antrenmanlardaki coşku ve arzu sahaya yansırsa, çok farklı bir Trabzonspor göreceğimizden şüphem yok. Bordomavililer, derbiyi de kazanabilir
Mini yorum: Yunus Emre SEL
- 29 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:55
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Trabzonspor, Galatasaray maçına hazır
Toplam 1
Yorum
KEMAL Onur- Pereira-Uğur-Durica- Akbaş- Onazi-Okay- Olcay(Castillo)- Yusuf- Abdulkadir- N'Doye; Beraber Yusuf'u bozan Sosa ile maça başlamamalı.
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Süper Lig'de VAR offline olarak ilk kez uygulandı
Toplam 5
Yorum
Gslı Sadece penaltı pozisyon larına bakılır gibime geliyor..hoca ofsaytı kaldırmış çekmiş bayrağı ee değilse ne olacak al topu devam et mi
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Dilmen, Caner Erkin'i bu sözlerle savundu
Toplam 2
Yorum
Hamıt Rıdvan Dilmen TFF Taş atılsında Nerden atılırsa atılsın düşünçesınde çünkü Gözü var o koltukda Rıdvan bey çaner sana küfür edseydi Nederdın?
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