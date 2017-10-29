Sezona bedel derbi

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor.maçtır galip gelemeyen ve derbiyifırsatı olarak gören ev sahibi'da sakatlıkları sürenve'nın yanı sıra cezalıilebugün yoklar. Dev bir engeli daha kayıpsız geçmek isteyen yenilgisiz lider'da ise tek eksik cezalıTrabzonspor ile G.Saray, ezeli rekabette 124. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında yapılan resmi ve özel 123 karşılaşmanın 56'sını G.Saray, 40'ını Trabzonspor kazandı, 27 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda G.Saray 160, Trabzonspor ise 134 kez gol sevinci yaşadıTrabzonspor-G.Saray rekabetinde son 9 maçta beraberlik yaşanmadı. İki takım arasında berabere biten son maç 2012-2013 sezonunun ilk yarısında Trabzon'da oynandı. Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 23 Aralık 2012 tarihinde yapılan ve golsüz biten lig maçının ardından rekabette beraberliğe rastlanmadı. Bu maçın ardından tamamı ligde oynanan 9 müsabakadan 5'inde G.Saray, 4'ünde Trabzonspor galip geldi.Fırtına ile G.Saray arasında bugün oynanacak karşılaşmada tribünlerin büyük bir bölümünün dolması bekleniyor. Son haftalarda alınan kötü sonuçlara rağmen G.Saray derbisine farklı bir gözle bakan bordo-mavili taraftarların tribünde çeşitli görsel şölenler yapmayı da planladığı öğrenildi.G.Saray derbisini, 'bir fırsat' olarak gören teknik direktör, hem kendine, hem de takımına güveniyor demektir.da G.Saray derbisine bu gözle baktığına göre çok daha istekli bir takım beklememiz oldukça normal. İdmanlardaki hırsı görünce gerçekten çok kaliteli bir maç beklediğimizi söyleyebilirim. Takımda müthiş bir rekabet olduğunu söyleyebilirim. Son taktik idmanda'yu nihayet 11'de görünce artık takımda bir şeylerin değiştiğine de inandım. Çünkü eğer11'de forma giyerse formayı hak eden alıyor demektir. Hocanın şu anki istekli 24 oyuncu arasında tercih yapması zor ama oda bu görevi yerine getirmek için burada. Özetle antrenmanlardaki coşku ve arzu sahaya yansırsa, çok farklı birgöreceğimizden şüphem yok. Bordomavililer, derbiyi de kazanabilir