Oyunculara Kart uyarısı

Süper Lig'in 10'uncu haftasında bugün G.Saray ile karşılaşacak Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Burak ile Kucka'nın yanı sıra, karşılaşmaya ilk 11'de başlaması beklenen Uğur, Okay ve Olcay sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular bugün kart görmeleri durumunda ligin 11'inci haftasında oynanacak Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Sakat ve cezalı oyuncu sayısının fazla olduğu bordo- mavili takımda teknik heyetin futbolcuları kart konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardığı belirtildi.