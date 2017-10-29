G.Saray'ı yen seçime git

Bordo-mavililerin Divan Genel Kurulu’na “Kongre” sesleri damgasını vurdu. Divan Başkanı Sürmen, yönetimin G.Saray derbisinin ardından seçim kararı alması gerektiğini belirtti. Borç 777 milyon 616 bin TL olarak açıklandı

Trabzonspor'un 40. Olağan Divan Genel Kurulu Kadir Özcan Tesisleri'nde dün gerçekleştirildi. Genel kurula Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta katılmazken, Asbaşkan Ahmet Çubukçu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, eski başkanlardan Salih Erdem, Ahmet Celal Ataman, Mustafa Günaydın, Özkan Sümer ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra Divan Başkanı Ali Sürmen, gazeteci-yazar Sadık Albayrak ve delegeler katıldı. Genel kurul Divanı'nın belirlenmesinden sonra Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, açıklama yaptı.



Sürmen, sorunları beraber değerlendirmeleri gerektiğini belirterek, "Şu anda yönetimin bırak sayısalı, moral ve motivasyon olarak yeterliliği var mı? Biz, 'Üç kişi ile de yönetiriz' diyemezsiniz. Öyle bir sayı mı var? Yönetim sayısal olarak aşağı düşer ve yönetim gereğini yapmaz, denetleme kurulundan da bize bu konuda gereğinin yapılması için bir talep gelirse tüzükteki gerekli maddeleri kullanırız. Ama bunlara gerek yok, başarılı olun da biz sizi omuzlarımızda taşıyalım. 'Ben süremi dolduracağım' diyerek inatlaşmanın hiçbir faydası yok.



G.Saray derbisini kazansak bile, yönetime sesleniyorum; 'O akşam bir seçimli olağanüstü genel kurul kararı alın' ve camia rahatlasın. Başkan Usta'nın katılmaması sağlık mazereti yoksa hiç hoş değil" diye konuştu. Borç 777 milyon TL BORDO-mavililerin dünkü Olağan Divan Kurulu'nda Denetleme Kurulu Dernek ve bağlı şirketlerin 31.08.2017 tarihi itibariyle kulübün net borcunu 777 milyon 616 bin 540 lira olarak açıkladı. Trabzonspor yönetimi ise faaliyet raporunu açıklamadı.



ALi SÜRMEN: TESEKKÜRLER BERAT ALBAYRAK

DİVAN Başkanı Ali Sürmen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın her alanda Trabzonspor'un hakkını savunduğunu söyledi. Sürmen, Bakan Albayrak ve diğer siyasilerin kişisel çıkarlar için değil kulübün çıkarları için göreve hazır olduğunu da belirterek, "Sayın Bakanımız Berat Albayrak bey her yerde açık net bir dille Trabzonsporluluğunu dile getiriyor. Çocukları Trabzonspor forması ile geziyorken biz onu Trabzonspor'un çıkarları için yeterince değerlendiremiyorsak ve bunu kendimiz için siyasi bir rant olarak hayal ediyorsak elbette ki bakanlarımızdan ve milletvekillerimizden bir duruş ve yanlış gidişe tepki bekleme nedenlerimiz vardır. Çünkü onların amacı kulübe katkı sağlamaktır" diye konuştu.



SADIK ALBAYRAK: BiRLiK OLUN

Gazeteci-yazar Sadık Albayrak, Trabzonspor'un üç İstanbul takımının hegomanyasına son veren takım olduğunu belirterek, "Trabzonspor öne çıkarak Anadolu'nun isyanı oldu ve onlara 'dur' dedi. Geldik gidiyoruz, buradan, Trabzonsporlulara sesleniyorum; birlik olun, el ele verin ve Trabzonspor'un dayandığı temel direkleri unutmayın. Herkes kulübe sahip çıkmak zorunda. Benim torunum 15 Temmuz'daki hain darbe gecesi bordo-mavili formasıyla Cumhurbaşkanımızın yanındaydı" ifadesini kullandı.