 Galatasaray önde – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    Galatasaray önde

    Galatasaray önde
    G.Saray, Spor Toto Süper lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 11 farkla önünde bulunuyor. Ligde yapılan 88 karşılaşmanın 39'unu sarıkırmızılılar kazandı, 28 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu, 21 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Lig maçlarında G.Saray 113, Trabzonspor ise 97 gol attı.
    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:26
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