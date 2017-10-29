 Farklı skorlar – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    Farklı skorlar

    Farklı skorlar
    Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı. Karadeniz ekibi ise 5 Ağustos 1978'de İstanbul'daki özel maç ile 1 Ekim 1995'te Trabzon'daki lig karşılaşmasında G.Saray'ı 4-1 yendi. Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçında filelere giden toplam 8 gol, taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.
    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:38
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