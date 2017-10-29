Evİnde Fırtına üstün: 18-16

İki ekip arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin iki farkla önünde yer alıyor. Trabzonspor, evindeki 44 maçta G.Saray'ı 18 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordomavilileri 16 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 10 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, biri Medical Park'ta oynanan maçlardaki 52 golüne, Galatasaray 55 golle karşılık verdi.