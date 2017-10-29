Bero kararsız bıraktı

KARADENİZ ekibinde son haftalarda performansı her geçen gün artan 22 yaşındaki Slovak Matus Bero, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın gözüne girmeyi başardı. Genç oyuncuya G.Saray maçında forma vermeye hazırlanan Çalımbay'ın, Yusuf Yazıcı veya Olcay Şahan'dan vazgeçerek, Bero'yu sürpriz bir şekilde 11'de görevlendirebileceği ifade edildi. İdmanlarda oldukça formda olan Bero'nun performansı diğer futbolcuların da forma savaşı için daha da rekabete girmesini sağlıyor.