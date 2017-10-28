Trabzonspor'un net borcu açıklandı!
Trabzonspor Olağan Divan Kurulu'nda Denetleme Kurulu Dernek ve bağlı şirketlerin 31.08.2017 tarihi itibariyle kulübün net borcunu 777 milyon 616 bin 540 lira olarak açıkladı. Trabzonspor yönetimi ise faaliyet raporunu açıklamadı.
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:15
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Gerçek ortaya çıktı! 'Siyahi pislik' demiş
Toplam 11
Yorum
muhittin federasyon cezasını affetsin..ırkçılık yapana da 6 ay futboldan men versin...bu işler böyle biter ancak.
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İşte Fenerbahçe’nin toplam borcu!
Toplam 6
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Toplam 4
Yorum
durduramayacaksınız korkunun ecele faydası yok bu takım dünya kulübü olacak istediğiniz kadar ağlayın kıskanın çatlayın patlayın kudurun
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