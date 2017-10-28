 Trabzonspor'un net borcu açıklandı! – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    'un net borcu açıklandı!

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'un net borcu açıklandı!

    Olağan Divan Kurulu'nda Denetleme Kurulu Dernek ve bağlı şirketlerin 31.08.2017 tarihi itibariyle kulübün net borcunu 777 milyon 616 bin 540 lira olarak açıkladı. yönetimi ise faaliyet raporunu açıklamadı.

    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:15
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