Trabzonspor Olağan Divan Kurulu'nda Denetleme Kurulu Dernek ve bağlı şirketlerin 31.08.2017 tarihi itibariyle kulübün net borcunu 777 milyon 616 bin 540 lira olarak açıkladı. Trabzonspor yönetimi ise faaliyet raporunu açıklamadı.