Trabzonspor, Galatasaray maçına hazır
Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Galatasaray'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavili ekip son çalışmasını, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirdi.
Öte yandan, futbolcular ve teknik ekip, antrenmanın ardından sahada Türk bayrağı açarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Trabzonspor-Galatasaray maçı, Medical Park'ta saat 19.30'da başlayacak.
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:05
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muhittin federasyon cezasını affetsin..ırkçılık yapana da 6 ay futboldan men versin...bu işler böyle biter ancak.
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durduramayacaksınız korkunun ecele faydası yok bu takım dünya kulübü olacak istediğiniz kadar ağlayın kıskanın çatlayın patlayın kudurun
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