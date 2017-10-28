 Trabzonspor, Galatasaray maçına hazır – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    Trabzonspor, Galatasaray maçına hazır

    Trabzonspor, Galatasaray maçına hazır

    Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Galatasaray'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Bordo-mavili ekip son çalışmasını, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirdi.

    Öte yandan, futbolcular ve teknik ekip, antrenmanın ardından sahada Türk bayrağı açarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

    Trabzonspor-Galatasaray maçı, Medical Park'ta saat 19.30'da başlayacak.

    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:05
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