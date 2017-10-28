Gerçek ortaya çıktı! 'Siyahi pislik' demiş
Hugo Rodallega, Çorum Belediyespor maında yaşanan olayın detaylarını anlattı.
Türkiye Kupası 4. tur maçında rakip takımdan Yakup Kayış'a kafa atarak kırmızı kart gören başarılı forvet, Kolombiya basınına yaptığı açıklamada, "Normalde sakin bir insanımdır. Çok sert bir sözdü. Bir Türk olduğu için iyi ingilizce konuşmuyordu ama anlaşılır şekilde 'siyahi pislik' (F...g black) dedi. Daha önce de sahada küfür yediğim oldu. Ancak bu ırkçı söylem canımı çok sıktı" şeklinde konuştu.
Rodallega: Kırmızı kart gördükten sonra hiç bunun tartışmasını bile yapmadım. Teknik direktör ve bir kaç arkadaşım dışında kimseye anlatmadım. ancak her hangi bir polemiğe girmemeleri ve şikayetçi olmamalarını istedim.
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:31
-
Avrupa basını Vodafone Park'a akın ediyor!
Toplam 4
Yorum
durduramayacaksınız korkunun ecele faydası yok bu takım dünya kulübü olacak istediğiniz kadar ağlayın kıskanın çatlayın patlayın kudurun
-
Fener'e gelmedi bunalıma girdi
Toplam 2
Yorum
Özgür Gelseydi tımarhaneye atarlardı
-
''Adamına göre muamele yapılmasın''
Toplam 12
Yorum
Düsseldorf'lu Emre Belezoglu'larinin, Volkan Demirel'lerin, Haci'lerin, Maicon'larin olduklari yerde,, Caner'ler de olur !
Gerçek ortaya çıktı! 'Siyahi pislik' demiş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.