Gerçek ortaya çıktı! 'Siyahi pislik' demiş

Türkiye Kupası 4. tur maçında rakip takımdan Yakup Kayış'a kafa atarak kırmızı kart gören başarılı forvet, Kolombiya basınına yaptığı açıklamada, "Normalde sakin bir insanımdır. Çok sert bir sözdü. Bir Türk olduğu için iyi ingilizce konuşmuyordu ama anlaşılır şekilde 'siyahi pislik' (F...g black) dedi. Daha önce de sahada küfür yediğim oldu. Ancak bu ırkçı söylem canımı çok sıktı" şeklinde konuştu.



Rodallega: Kırmızı kart gördükten sonra hiç bunun tartışmasını bile yapmadım. Teknik direktör ve bir kaç arkadaşım dışında kimseye anlatmadım. ancak her hangi bir polemiğe girmemeleri ve şikayetçi olmamalarını istedim.