Çalımbay, G.Saray şansızlığını kırmak istiyor
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yeni takımıyla Galatasaray karşısındaki şansızlığını kırmayı hedefliyor. Süper Lig’de sarı-kırmızılı takıma karşı 13 maçtır kazanamayan Çalımbay, bordo-mavili takımın başında ligde ilk galibiyetini alarak çifte sevinç yaşamak istiyor.
ÇALIMBAY, ŞANSIZLIĞINI KIRMAK İSTİYOR
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray karşısında süren 13 maçlık galibiyet özlemini ise yeni takımıyla birlikte bitirmek istiyor. 7 sezondur görev yaptığı Antalyaspor, Kasımpaşa, Mersin İdman Yurdu, Çaykur Rizespor ve Sivasspor takımları başında sarı-kırmızılı takıma karaşı galibiyeti bulunmayan Çalımbay, son olarak Galatasaray'ı 2009-2010 sezonunda Eskişehirspor'un başında bulunduğu dönemde 2-1 mağlup etmişti. Söz konusu müsabakanın ardından Rıza Çalımbay, Galatasaray'a karşı galibiyet elde edemedi. 13 maçta 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde etti.
TRABZONSPOR SÜPER LİG'DE 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Çalımbay, yeni takımıyla birlikte sarı-kırmızılı takıma karşı olan şansızlığını kırmak isterken, diğer taraftan da Süper Lig'de 5 maçtır kazanamayan bordo-mavili takım ile ligde ilk galibiyeti almak istiyor. Evinde oynadığı son iki maçta tarihi skorlar alan Karadeniz ekibi 3-0 önde getirdiği maçta Aytemiz Alanyaspor'a 4-3 mağlup olurken, Teleset Mobilya Akhisarspor'a ise 6-1 mağlup olmuştu.
ÇALIMBAY, BORDO-MAVİLİ TARAFTARLAR BULUŞUYOR
Bordo-mavililerin yeni teknik patronu Rıza Çalımbay, Galatasaray maçıyla birilikte ilk kez Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan Medical Park Stadyumu'nda taraftarlarla buluşacak. Çalımbay, bordo-mavili takımın başında çıktığı iki resmi müsabakaya deplasmanda çıktı. Ligde Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupasında ise Çorum Belediyespor'u 6-0 mağlup etti.
EN ÇOK GOL ATAN İLE EN ÇOK GOL YİYEN KARŞI KARŞIYA GELİYOR
Süper Lig'in 10 haftasında en çok gol atan takım ile en çok gol yiyen takım karşı karşıya gelecek. Bu sezon ligde hücum zenginliği yaşamasına rağmen savunma zafiyetleri nedeniyle en çok gol yiyen takım olan Trabzonspor, ligin alt sıralarında yer alırken ligin en çok gol atan takımlarından biri olan lider Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılı takım bu sezon ligde 20 gol atarken kalesinde ise 6 gol gördü. Bordo-mavililer ise attığı 17 gole karşılık kalesini 22 gole kapatamadı.
TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL İLK 11'İ
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz ve Kucka yanı sıra kart cezalıları Mas ve Rodallega yarınki müsabakada forma giyemeyecekler. Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mustafa Akbaş, Okay, Onazi, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Bero (Castillo) ve N'Doye şeklinde çıkması bekleniyor.
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:10
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Basketbolda derbi günü
Toplam 1
Yorum
Gslı Türkiyenin en büyüklerine başarılar diliyorum..
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RvP’den 3 maç daha hayır yok
Toplam 2
Yorum
dost Aldigi paralar haram olsun.
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Deneme tahtası değiliz!
Toplam 25
Yorum
yuh olsun ormancı daha ne olsun 2 maçlık cezanı bire indirdiler koruna koruna 2 sene üstüste şampiyon hala da ağlıyorsan yuh olsun.
Çalımbay, G.Saray şansızlığını kırmak istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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