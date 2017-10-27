 İki iyi haber birden – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    İki iyi haber birden

    İki iyi haber birden
    Trabzonspor, G.Saray derbisinin hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Rıza Çalımbay yönetimindeki idmana, sakatlıkları bulunan Burak ve Kucka katılmadı, Hubocan ve Abdülkadir ise takımla çalıştı. Çorum Bld maçında 90 dakika forma giyen oyuncular koşu yaparken; diğerleri dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi.
    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:24
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