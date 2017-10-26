 Köseoğlu: Kan değişimi iyi gelecek – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Ekim 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Köseoğlu: Kan değişimi iyi gelecek

    Köseoğlu: Kan değişimi iyi gelecek
    AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Trabzonspor'un ligde aldığı kötü sonuçların hayal kırıklığı yaşattığını söyledi. Kula, "Trabzonspor kötü olunca şehirde hayat, her şey negatif etkileniyor. Teknik kadrodaki kan değişiminin şehirle bütünleşmesi durumunda eski başarılı günlere dönüleceğini düşünüyorum" dedi.
    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:24
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Köseoğlu: Kan değişimi iyi gelecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.