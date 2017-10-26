Köseoğlu: Kan değişimi iyi gelecek
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:24
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Lens topun ağzında
Toplam 26
Yorum
uğur FB DEN GS DAN OYUNCU ALMAYALIM YAHU
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Lens topun ağzında
Toplam 26
Yorum
balloo geçen sene fenerbahçe 'de iyi oynamasının sebebi taraftardır. lens önemsenmek istiyor, olmayıncada duygusala bağlıyor..beşiktaşta işi zor.
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Lens topun ağzında
Toplam 26
Yorum
Ertan Bu sene yapılan transferlerin hiçbiri tutmadı, yani yapılan transferler tam manası ile birer fiyasko! YAZIK HEMDE ÇOK YAZIK.PARALARDA UÇTU.
Köseoğlu: Kan değişimi iyi gelecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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