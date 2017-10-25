 Trabzonspor G.Saray maçına forvetsiz çıkıyor – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
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    25 Ekim 2017, Çarşamba
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    Trabzonspor G.Saray maçına forvetsiz çıkıyor

    Trabzonspor G.Saray maçına forvetsiz çıkıyor

    Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray maçı öncesi Bordo-mavili ekipte forvet sıkıntısı yaşanıyor. Dev maç öncesi 3 oyuncu cezalı; Burak Yılmaz sakat

    Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Trabzonspor'da forvet sıkıntısı yaşanıyor.

    Lig'in 9. haftasında Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve sağ arka adelesinde zedelenme olduğu belrtilen Burak Yılmaz'ın 2 hafta sahalarda uzak kalacağı ve Galatasaray derbisinde saha olamayacağı bildirilmişti.

    Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Çorum Belediyespor ile oynanan maçta Hugo Rodallega da kırmız kart gördü ve Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

    Trabzonspor kadrosunda, Galatasaray'a karşı oynayabilir durumda olan tek forvet Dame N'Doye kaldı. Senegalli yıldız Süper Lig'de sadece 2 maçta toplam 85 dakika süre aldı

    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:19
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