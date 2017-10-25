Trabzonspor G.Saray maçına forvetsiz çıkıyor
Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray maçı öncesi Bordo-mavili ekipte forvet sıkıntısı yaşanıyor. Dev maç öncesi 3 oyuncu cezalı; Burak Yılmaz sakat
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Trabzonspor'da forvet sıkıntısı yaşanıyor.
Lig'in 9. haftasında Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve sağ arka adelesinde zedelenme olduğu belrtilen Burak Yılmaz'ın 2 hafta sahalarda uzak kalacağı ve Galatasaray derbisinde saha olamayacağı bildirilmişti.
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Çorum Belediyespor ile oynanan maçta Hugo Rodallega da kırmız kart gördü ve Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.
Trabzonspor kadrosunda, Galatasaray'a karşı oynayabilir durumda olan tek forvet Dame N'Doye kaldı. Senegalli yıldız Süper Lig'de sadece 2 maçta toplam 85 dakika süre aldı
- 25 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:19
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Caner Erkin'den flaş 'küfür' açıklaması!
Toplam 30
Yorum
memet ölene kadar bjk
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Josef'ten G.Saray'ı kızdıracak sözler: Dua ettiler...
Toplam 28
Yorum
canyavuz asıl siz korkak tudor a dua edin.saçma işlere kalkışmasa bu takım o çimlere gömerdi fb yi ...
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Josef'ten G.Saray'ı kızdıracak sözler: Dua ettiler...
Toplam 28
Yorum
dent Asıl sen maç sonrası Samandırayı izle. Puan farkı 8'de kaldı diye meşalelerle karşılandınız.
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