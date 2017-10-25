Trabzonspor G.Saray maçına forvetsiz çıkıyor

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Trabzonspor'da forvet sıkıntısı yaşanıyor.

Lig'in 9. haftasında Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve sağ arka adelesinde zedelenme olduğu belrtilen Burak Yılmaz'ın 2 hafta sahalarda uzak kalacağı ve Galatasaray derbisinde saha olamayacağı bildirilmişti.

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Çorum Belediyespor ile oynanan maçta Hugo Rodallega da kırmız kart gördü ve Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

Trabzonspor kadrosunda, Galatasaray'a karşı oynayabilir durumda olan tek forvet Dame N'Doye kaldı. Senegalli yıldız Süper Lig'de sadece 2 maçta toplam 85 dakika süre aldı