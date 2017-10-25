 Fırtına Çorum'da – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
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    25 Ekim 2017, Çarşamba
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    Fırtına Çorum'da

    Fırtına Çorum'da
    ZİRAAT Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda bugün deplasmanda Çorum Belediyespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maç için Çorum'a gitti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 11.00'de teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, saat 14.00'te özel uçakla Merzifon'a hareket etti. Trabzonspor' buradan da kara yoluyla Çorum'a geçerek kampa girdi.

    MORAL PEŞiNDE
    TRABZONSPOR , bugün deplasmanda konuk olacağı 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekibi Çorum Belediyespor'u mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. 2016-17'de Ziraat Türkiye Kupası'na Atiker Konyaspor, Gümüşhanespor ve Kızılcabölükspor ile birlikte yer aldığı grupta havlu atan bordo mavililer, 2017-18 sezonunda 4'üncü Tur'dan katıldığı kupada bugün ilk maçında 3'üncü Lig ekibi Çorum Bld ile karşılaşacak. Kupaya büyük önem verdiklerini söyleyen teknik direktör Rıza Çalımbay, tüm oyuncularına bu maçta forma şansı vereceklerini belirtti.

    TAKIMI GÖRMEK İSTİYORUM
    54 yaşındaki çalıştırıcı, "Kupa maçı hem bu kulvardaki iddiamızı ortaya koymak hem moralimizi yükseltmek adına çok önemli. Rakibimize saygı duyarak kazanmak adına tüm mücadeleyi göstereceğiz. Bu maçta tüm oyuncularımı görmek istiyorum" diye konuştu.


    ÇORUM iLE 2'NCi RANDEVU
    BORDO-mavili takım ile Çorum, bugün oynayacakları maçla birlikte 2'nci kez karşı karşıya gelecek. İki takım, daha önce ilk kez 2016-17 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'üncü tur mücadelesinde karşılaşmıştı. Normal süresi 1-1 sona eren ve uzatmalara giden maçı Trabzonspor ilk uzatma devresinde Okay'ın attığı golle 2-1 kazanmıştı.

    KADRODA 8 EKSİK
    KARADENİZ ekibinin Çorum kafilesinde Esteban, Uğurcan, Arda, Pereira, Kamil Ahmet, Durica, Uğur, Mas, Abdurrahim, Mustafa, Okay, Onazi, Batuhan, Bero, Bongonda, Castillo, Volkan Şen, Rodallega, ve N'doye olmak üzere toplam 19 oyuncu yer aldı. Sakatlığı bulunan Burak, Kucka, Hubocan, Abdülkadir, cezalı olan Sosa ve Yusuf'un yanı sıra Onur ile Olcay Çorum'a götürülmedi.
    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:05
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