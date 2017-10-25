Fırtına Çorum'da
MORAL PEŞiNDE
TRABZONSPOR , bugün deplasmanda konuk olacağı 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekibi Çorum Belediyespor'u mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. 2016-17'de Ziraat Türkiye Kupası'na Atiker Konyaspor, Gümüşhanespor ve Kızılcabölükspor ile birlikte yer aldığı grupta havlu atan bordo mavililer, 2017-18 sezonunda 4'üncü Tur'dan katıldığı kupada bugün ilk maçında 3'üncü Lig ekibi Çorum Bld ile karşılaşacak. Kupaya büyük önem verdiklerini söyleyen teknik direktör Rıza Çalımbay, tüm oyuncularına bu maçta forma şansı vereceklerini belirtti.
TAKIMI GÖRMEK İSTİYORUM
54 yaşındaki çalıştırıcı, "Kupa maçı hem bu kulvardaki iddiamızı ortaya koymak hem moralimizi yükseltmek adına çok önemli. Rakibimize saygı duyarak kazanmak adına tüm mücadeleyi göstereceğiz. Bu maçta tüm oyuncularımı görmek istiyorum" diye konuştu.
ÇORUM iLE 2'NCi RANDEVU
BORDO-mavili takım ile Çorum, bugün oynayacakları maçla birlikte 2'nci kez karşı karşıya gelecek. İki takım, daha önce ilk kez 2016-17 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'üncü tur mücadelesinde karşılaşmıştı. Normal süresi 1-1 sona eren ve uzatmalara giden maçı Trabzonspor ilk uzatma devresinde Okay'ın attığı golle 2-1 kazanmıştı.
KADRODA 8 EKSİK
KARADENİZ ekibinin Çorum kafilesinde Esteban, Uğurcan, Arda, Pereira, Kamil Ahmet, Durica, Uğur, Mas, Abdurrahim, Mustafa, Okay, Onazi, Batuhan, Bero, Bongonda, Castillo, Volkan Şen, Rodallega, ve N'doye olmak üzere toplam 19 oyuncu yer aldı. Sakatlığı bulunan Burak, Kucka, Hubocan, Abdülkadir, cezalı olan Sosa ve Yusuf'un yanı sıra Onur ile Olcay Çorum'a götürülmedi.
- 25 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:05
-
Negredo bilmecesi
Toplam 11
Yorum
HCK / BJK ARKADAŞLAR NEGREDO; ABOUBAKAR,GOMEZVE DEMBABA'DAN ÜSTÜN ANCAK BAŞLANGIÇ YAPAMADI. KENDİSİNEDE PAS VERİLMİYOR ANCAK NEGREDO ASİST YAPIYOR
-
Lato sınıfta kaldı
Toplam 4
Yorum
Meth35 latovleviccide ısrar bırakılıp linnes banko olmalı.belhanda defansa yardım ediyo olabilir ama yetersiz ve etkisiz.ndiaye 10 numara pozisyonunda oynatılmalı fernandonun yanına selçuk serbest oyuncu olarak denenmeli.suan kadromuzdaki aksıyan yönler bunlar.birde su 3 lü defans kurgusunda vazgeçilmeli.
-
"EFENDİ duruşunu şimdi görelim"
Toplam 13
Yorum
arsen l. BJK size danışacak değil.Efendiliğini siz tartamazsınız.Gereği neyse yapar.Sizin için yapmaz yani..........
Fırtına Çorum'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.