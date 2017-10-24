Trabzonspor Kupa'da moral arıyor
Süper Lig'de 5 maçtır galibiyete hasret olan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorum Belediyespor karşısında moral arayacak.
YÖNETİM KUPA'YA ÖNEM VERİYOR
Süper Lig'de alınan başarısız sonuçların ardından bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'na büyük bir önem veriyor. Süper Lig'de istenen yerde olmayışı nedeniyle kupaya sarılan Trabzonspor, oynayacağı ilk maçta sahadan galibiyetle ayrılarak moralli başlamayı hedefliyor. Bu sezon mutlaka Avrupa'da olmayı arzulayan Karadeniz ekibi, ligde sıkıntılı günler geçirse de lig ve kupa olmak üzere iki yoldan şansını deneyecek.
ÇALIMBAY FORMA GİYMEYENLERE ŞANS VERECEK
Trabzonspor'un yeni Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın, Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında Çorum Belediyespor ile deplasmanda oynanacak olan karşılaşmada fazla forma şansı bulamayan oyunculara şans vermesi bekleniyor. 6 gündür takımla birlikte çalışmalar yapan tecrübeli teknik adam takımdaki diğer oyuncuları da yakından görme fırsatı yakalayacak.
KUPADA İKİNCİ KEZ
Trabzonspor ile Çorum Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci kez karşılaşacaklar. 26 Ekim 2016'da iki takım arasında Çorum'da oynanan maçı bordo-mavililer 2-1 kazanarak rakibini kupanın dışına itmişti.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 10:55
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Trabzonspor Kupa'da moral arıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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