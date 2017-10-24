Onazi, Messi için heyecanlı

Nijerya ile Arjantin, Rusya'da yapılacak Dünya Kupası öncesinde hazırlık maçında karşılaşacak. Dünyanın en iyi oyuncularından Messi ile karşılaşacakları için sabırsızlandığını kaydeden Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Onazi, "Ona karşı tekrar oynamak ayrıcalıklı olacaktır. Ona her baktığında yeni bir şeyler öğreniyorsun. Messi ile yüzleşmek için sabırsızım" dedi.