 Yönetimler gelip geçicidir – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Yönetimler gelip geçicidir

    Yönetimler gelip geçicidir
    Trabzonspor , Süper Lig'de alınan başarısız sonuçlarla ilgili açıklama yaptı. Bordo-mavililerin internet sitesinden yapılan açıklamada, kulübün çok zor bir dönemden geçtiği, bu sürecin camiayı derinden üzdüğü belirtildi. Geçen sezonun ilk yarısında yaşanan zorlu dönemin ardından ikinci devre geleceğe umutla bakmak adına işler yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    ?ASLOLAN TRABZONSPOR'DUR
    "Değerl i Trabzonsporlular, bu kırılgan süreçten kulübümüzü el birliği ile çıkarmak için birlikteliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğu bir gerçektir. Yönetimler gelip geçicidir, aslolan Trabzonspor'dur. Bu aşamada kulübün ve dolayısıyla camianın kaosa sürüklenmesine ön ayak olmak, sorumluluk almaktan kaçınmanın hiçbir şekilde fayda sağlamayacağı ortadadır. Bugünlerin de geride kalacağından kimsenin şüphesi olmasın."
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:34
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