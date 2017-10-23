Çöküş!
Bordo-mavililer, bu sezon ilk 9 haftada sadece 9 puan alarak tarihin en kötü başlangıcını gerçekleştirdi
2 PUANLIK DÖNEM DAHİL
50'nci yılı olan 2017-18'e büyük umutlarla başlayan ancak ilk 9 hafta itibariyle zirveden uzaklaşan bordo- mavililer, galibiyette 2 puanın uygulandığı 1974-75 ile 1985-86 sezonları arasında dahi 9 puanın altına düşmedi. Trabzonspor, ilk 9 haftalar itibariyle en iyi başlangıcını ise Süper Lig'de mücadele etmeye başladığı 3'üncü sezonu olan 1976-77 sezonunda gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, söz konusu dönemde 8 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
TAM BİR KARA TABLO
TEKNİK direktör Rıza Çalımbay, bu kara tabloyu düzeltmek için zamana ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Forvet Burak "Düzeleceğiz ama nasıl olacak bilmiyorum" diyerek çaresizliğini belirtiliyor.
Yunus Emre SEL
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:27
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
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