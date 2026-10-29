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Anasayfa Tenis Zeynep Sönmez, Guangzhou Açık'a 2. turda veda etti!

Zeynep Sönmez, Guangzhou Açık'a 2. turda veda etti!

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Guangzhou Açık Kadınlar Turnuvası'nın 2. turunda İsviçreli Jil Teichmann'a 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 10:58 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2026 11:09
Zeynep Sönmez, Guangzhou Açık'a 2. turda veda etti!

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Guangzhou Açık Kadınlar Turnuvası'nın 2. turunda İsviçreli Jil Teichmann'a 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

Dünya sıralamasının 64. basamağındaki Zeynep, Çin'in Guangzhou kentinde düzenlenen turnuvada ikinci turda dünya sılamasının 168. basamağındaki İsviçreli Jil Teichmann ile karşılaştı.

Mücadelede ilk seti 6-4 alan milli tenisçi, ikinci seti 6-3, üçüncü seti ise 6-1 kaybederken, korttan 2-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Zeynep Sönmez, Guangzhou Açık'a ikinci turda veda etti.

Zeynep, turnuvanın ilk tur maçında klasmanın 88 numarası Sorribes Tormo'yu 2-1 (6-1, 4-6, 6-2) yenmişti.

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