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Tenis şöleni

19-23 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan İkinci Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası’nın açılış töreni yapıldı

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 06:50
Tenis şöleni

Cumhurbaşkanlığı himayesinde 19-23 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 2. Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası'nın açılış töreni yapıldı. Bu yıl 64 erkek ve 64 kadın sporcunun katılımıyla toplamda 128 sporcu, turnuvada yarışacak. Ankara'da düzenlenen turnuvada sporcular, yaş ve klasmanlarına göre erkekler, kadınlar, çiftler ve tekler kategorilerinde mücadele edecekler.

UZUN YILLAR SÜRECEK

Açılış töreninde Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, "Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası'nın Türk tenisinin gelişimine katkısının daha da arttığını ve artmaya devam edeceğini biliyoruz. Bu turnuvanın gelenekselleştikçe uzun yıllar başarılı bir şekilde devam edeceğini umut ediyorum. Katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

TTF Ankara Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenen turnuva, 23 Ekim Cuma günü ödül töreniyle sona erecek

TÜRKİYE SPORUN YÜZÜ

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye Yüzyılı sporun yüzü' diyor her fırsatta. Bu yalnızca bir söylem değil, bakanlık olarak sporun altyapısını geliştirme noktasında önemli adımlar atıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla büyümesi için çok önemli" dedi.

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