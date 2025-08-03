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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Tenis Milli tenisçi Zeynep Sönmez antrenörleri ile yollarını ayırdı

Milli tenisçi Zeynep Sönmez antrenörleri ile yollarını ayırdı

Kadınlar dünya sıralamasının 78. basamağındaki milli tenisçi Zeynep Sönmez, antrenörleri Marin Bradaric ve Izo Izudin ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025 Pazar 17:16
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez antrenörleri ile yollarını ayırdı

Bu yıl Wimbledon'daki performansıyla açık dönemdeki bir grand slam turnuvasında teklerde 3. tura yükselen ilk Türk tenisçi olan Zeynep, 2024'ün aralık ayından bu yana ekibinde yer alan Bradaric ve Izudin ile çalışmama kararı aldı.

23 yaşındaki Zeynep, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada "Marin ve Izo'ya birlikte geçirdiğimiz zaman ve emekleri için teşekkür ediyorum. Onlardan çok şey öğrendim. Kariyerimde yeni bir yola girerken verdikleri destek için minnettarım. İkisine de gelecekte başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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