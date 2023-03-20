Tenis Antrenörü İbrahim Abla: Tenis, Çocukların Gelişimlerine Katkıda Bulunuyor

Çocuklara Tenisin Fiziksel Yararları Nelerdir?

Yüzlerce kez yaptığı durma ve hareketlenmeler sayesinde dinamik dengeleri gelişir.

Tenis antrenmanları sayesinde kemik kuvveti ve yoğunluğu artar.

Bağışıklık sistemleri gelişir ve sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanırlar.

El göz koordinasyonunu geliştirir. Esneklikleri artar.

Tenisin, çocuğun fiziksel gelişimine olası katkıları şu şekilde sıralanabilir

Aerobik ve kalp dolaşım sistem sağlığının gelişimini destekler.

Anaerob sistem gelişimi sayesinde çocuğun kısa süreli patlayıcı aktiviteleri gerçekleştirme ve dinlenme sırasında bu özellikleri tekrar yerine koyma kapasitesini arttırır.

Çabuk hareketler sırasındaki hız atlama, sıçrama, adımlama ve sürati ivmeli bir şekilde yapma becerisini geliştirir.

Hareketlenme sırasındaki ön sezileme (anticipation), tepki zamanı hızı ve patlayıcı kuvvet becerisinin gelişmesine katkı sağlar.

Çocukların antrenmanlarda yaptığı yüzlerce durma ve koşma hareketi sayesinde bacak kuvvetleri artar.

Genel beden koordinasyonları gelişir. Korttaki hareketlerini kontrol etmek için büyük kas gruplarını kullanır ve bu sayede kaba motor becerileri (Gross) gelişir.

Çocuklar Tepkileri Kontrol Edebilmeyi Öğreniyor

Çocukların stres kontrolü konusunda kendisini yetiştirmelerinin tenis ile mümkün hale geldiğini belirten İbrahim Abla, konuyla ilgili açıklamalarında şu sözlere yer verdi: "Tenis, sinirlenseniz bile öfkenizi kontrol etmeniz gereken bir spor dalı. Müsabaka esnasında sinirlerinize hakim olmanız ve nezaketinizi korumanız çok önemli. Dolayısıyla tenis sayesinde çocuklar, tepkilerini nasıl kontrol etmeleri gerektiğini anlıyor."

Tenis, Sosyal Yaşamı Destekleme Aracı

Sosyal yaşamı destekleyen spor dalları arasında yer alan tenisin, çocukların yeni arkadaşlıklar edinmesini sağladığını belirten İbrahim Abla, "Bir çocuk profesyonel olarak tenis oynamasa bile sporun içerisinde kaldığı süre boyunca sosyal yaşamını hareketlendirmiş olacaktır. Yeni insanlarla tanışacak, turnuvalar sayesinde yeni yerler görecektir." ifadelerinde bulundu.

Çocukların Bir İşe Dikkatini Toplamasına Destekte Bulunuyor

Dikkat eksikliği gibi sorunlarda tenisin çok önemli bir spor dalı olduğunu ifade eden İbrahim Abla, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: "Bir çocuk dikkat dağınıklığı sorunu yaşıyorsa bir işe odaklanmada da çeşitli problemlerle karşılaşacaktır. Teniste ise yüksek bir dikkat çok önemli. El ve göz koordinasyonunun iyi olması gerektiği için tenis oynayan çocuklar, bir işe çok daha rahat odaklanabilecektir. Bu nedenle tenisin çocuklara pek çok açıdan katkı sunan bir spor dalı olduğunu söyleyebilirim. Küçük yaşlardan itibaren tenis oynayan çocukların zihinsel gelişimleri desteklenir."

"Bu Bir İlandır"