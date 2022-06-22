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Serena Williams kortlara galibiyetle döndü

Sakatlığı nedeniyle bir yıldır maçlara çıkamayan dünyaca ünlü ABD'li tenisçi Serena Williams, kortlara galibiyetle döndü.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 10:26
Serena Williams kortlara galibiyetle döndü

Sakatlığı nedeniyle bir yıldır maçlara çıkamayan dünyaca ünlü ABD'li tenisçi Serena Williams, kortlara galibiyetle döndü.

İngiltere'de düzenlenen Uluslararası Eastbourne Turnuvası'na katılan Williams, çift kadınlar ilk tur mücadelesinde son dönemin formda tenisçilerinden dünya 3 numarası Tunuslu Ons Jabeur ile partner oldu.

Rakipleri İspanyol Sara Sorribes Tormo ile Çek Marie Bouzkova'yı 2-6, 6-3 ve 13-11'lik setlerle 2-1 mağlup eden Williams-Jabeur çifti, adlarını üst tura yazdırdı.

Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams, maç sonu yaptığı açıklamada, "Bu maçtan keyif aldım. Rakiplerimiz çok iyi oynadı. İlk setten sonra oyunda kalmaya çalıştık ve başardık." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl çıktığı sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle bir yıl sonra kortlara dönen 40 yaşındaki Williams, bu sezon 27 Haziran'da başlayacak aynı turnuvaya özel davetiye ile katılacak.

Williams-Jabeur çifti, Uluslararası Eastbourne'ün çeyrek finalinde ise Japon Shuko Aoyama ile Tayvanlı Hao-Ching Chan ikilisiyle karşılaşacak.

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