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Wimbledon'da rekor ödül! 40 milyon sterlin...

Son dakika spor haberleri... Tüm dünyada sporseverlerin ilgiyle takip ettiği sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası olan Wimbledon'da para ödülü rekor bir seviyeye ulaşarak 40.35 milyon sterlin oldu.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 14:39
Wimbledon'da rekor ödül! 40 milyon sterlin...

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın toplam para ödülü, 40.35 milyon sterlinle organizasyon tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Turnuvanın organizatörü All England Lawn Tenis Kulübünden yapılan açıklamaya göre 2022'de dağıtılacak toplam para ödülü, geçen yıla kıyasla yüzde 11.1, yeni tip corona virüsü salgını öncesindeki 2019'a kıyasla ise yüzde 5.4 oranında yükseldi.

Çim kortta oynanan turnuvanın tekler şampiyonları, 2 milyon sterlin para ödülü kazanacak. Tek kadınlar ve tek erkekler şampiyonlarına 2019'da 2.35 milyon, geçen yıl ise 1.7 milyon sterlin ödül verilmişti.

Rus ve Belaruslu tenisçilerin katılımının yasaklanması nedeniyle Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ve Kadınlar Tenis Birliği'nin (WTA) sıralama puanı vermeyeceği 2022 Wimbledon, 27 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

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