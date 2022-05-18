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Cudi Cup'ta şölen başladı

Cudi Dağı’nın eteklerinde tenisçiler sahneye çıktı. Spor Bakanı Kasapoğlu, “Bir hayalin gerçeğe dönüşmesinin heyecanını paylaşıyoruz” diye konuştu.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
Cudi Cup'ta şölen başladı

Uzun süredir yapılması planlanan Uluslararası Cudi Cup'ın açılış töreni gerçekleştirildi. 9 ülkeden 81 sporcunun katılımı ile Şırnak'ta start alan organizasyon, Cudi Dağı eteklerinde Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde kurulan 4'ü açık, 2'si kapalı olmak üzere 6 kortta başladı. Turnuvada Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Kazakistan, Tunus, Polonya, İran, Gürcistan, İngiltere ve Litvanya'dan toplam 44'ü erkek 37'si kız olmak üzere 81 sporcu mücadele ediyor.

BU TABLO İNANCIN ÜRÜNÜ
Turnuvanın açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir hayali gerçeğe dönüştürmenin heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Bakan Kasapoğlu, "Gençlik haftasını ve 19 Mayıs'ı kutluyorum. Bir hayalin gerçekleştiğini ve bu hayalin gerçeğe dönüşmesinin heyecanını paylaşıyoruz. Hiçbir hayal sadece o hayali kurarak gerçekleşmez. Hayallerin gerçeğe dönüşmesinin tek bir kuralı vardır; inanmak ve o inancın peşinden yılmadan koşmak. Bu tablo, bu inancın alın terinin cesaretin ürünü. Bunu birlikte başardık" sözlerini sarf etti.

DURMUŞ: DÜNYANIN GÖZÜ BURADA
Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, "Şırnak özelinde yerel yönetimlerle neler başarılabileceğinin bir örneğini bu turnuva ile gördük. Şırnak'ta derme çatma tenis oynanırken bunun hayalini kurduk ve dünyanın gözünün burada olduğu turnuvayı gerçekleştiriyoruz" ifadesini kullandı.

TENİSÇİLERİN GÖRÜŞLERİ:
Ece Karanya: 6 yıldır tenis oynuyorum. Burada oynamak gerçekten ayrı bir keyif. Türkiye için çok önemli bir festival.

Leyla Urgancılar: Şırnak'ta böyle bir organizasyon yapılacağını hiç hayal edemezdim. Büyüleyici bir turnuva.

Şenay Büyük: İstanbul'dan geliyorum. Yaklaşık 9 yıldır tenis oynuyorum. Burada olduğum için heyecanlıyım.

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