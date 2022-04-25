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Zafer Potapova'nın

Tekler finalinde vatandaşı Kudermetova’yı 2-0’la geçen Rus Potapova şampiyon oldu Çiftlerde Çek Bouzkova ve İspanyol Tormo ikilisi İstanbul’da zafere uzanmayı başardı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 06:50
Zafer Potapova'nın

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Kadınlar Tenis Turnuvası dün oynanan iki finalle sona erdi. Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonun tekler final maçında Rus raketler Anastasia Potapova ile Veronika Kudermetova karşı karşıya geldi. Potapova, vatandaşı Kudermetova'yu 6-3 ve 6-1'lik setler sonrasında devirdi ve mücadeleyi 2-0 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

ATMOSFER MÜKEMMELDİ
Organizasyonun çiftler finalinde ise Marie Bouzkova (Çekya) - Sara Sorribes Tormo (İspanya) ikilisi, Natela Dzalamidze (Rusya) -Kamilla Rakhimova (Rusya) ikilisiyle karşı karşıya geldi. Bouzkova-Tormo ikilisi, 6-3, 6-4'lük setler sonrasında rakibine üstünlük kurdu ve 2-0 kazanarak şampiyonluğunu ilan etmeyi başardı. Törende konuşan Bouzkova, "Bu atmosferde oynamak çok güzel. Bizi izlemeye geldiğiniz için teşekkürler" ifadelerini kullandı. Tormo ise organizatörlere ve seyircilere teşekkür etti.

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