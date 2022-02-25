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Birlik olma zamanı

Ukraynalı efsane Andriy Shevchenko, Rusya'nın ülkesine karşı açtığı savaşa sosyal medyadan tepki gösterdi. 45 yaşındaki teknik direktör, Ukrayna'yı birlik olmaya davet edereken Rusya'ya sert tepki gösterdi ve "Ukrayna benim vatanım! Birlik zamanı" çağrısını yaptı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 06:50
Birlik olma zamanı
Ukraynalı efsane Andriy Shevchenko, Rusya'nın ülkesine karşı açtığı savaşa sosyal medyadan tepki gösterdi. 45 yaşındaki teknik direktör, Ukrayna'yı birlik olmaya davet edereken Rusya'ya sert tepki gösterdi ve "Ukrayna benim vatanım! Birlik zamanı" çağrısını yaptı.
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