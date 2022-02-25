Birlik olma zamanı

Ukraynalı efsane Andriy Shevchenko, Rusya'nın ülkesine karşı açtığı savaşa sosyal medyadan tepki gösterdi. 45 yaşındaki teknik direktör, Ukrayna'yı birlik olmaya davet edereken Rusya'ya sert tepki gösterdi ve "Ukrayna benim vatanım! Birlik zamanı" çağrısını yaptı.
Ukraynalı efsane Andriy Shevchenko, Rusya'nın ülkesine karşı açtığı savaşa sosyal medyadan tepki gösterdi. 45 yaşındaki teknik direktör, Ukrayna'yı birlik olmaya davet edereken Rusya'ya sert tepki gösterdi ve "Ukrayna benim vatanım! Birlik zamanı" çağrısını yaptı.