Djoker'e yine iptal

Sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık öncesinde Dünya 1 numarası Novak Djokovic'le kriz artarak büyüyor. Djoker'e, Avustralya Hükümeti'nden bir şok daha geldi. Daha önce vizesi iptal edilen Sırp tenisçi, itiraz ederek konuyu federal mahkemeye taşımıştı. Mahkeme, Djokovic'i haklı bularak vize iptali kararını kaldırmıştı. Yaşananların ardından Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke, 34 yaşındaki şampiyonun vizesinin tekrar iptal edildiğini açıkladı. Bu durumda Sırp tenisçinin Avustralya'dan sınır dışı edilmesi bekleniyor.