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Djoker'e yine iptal

Avustralya hükümeti, Avustralya Açık’a katılmak isteyen Djokovic’in vizesini 2. kez iptal etti. Dünya 1 numarası raketin, aksi karar çıkmazsa sınır dışı edilmesi bekleniyor.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
Djoker'e yine iptal
Sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık öncesinde Dünya 1 numarası Novak Djokovic'le kriz artarak büyüyor. Djoker'e, Avustralya Hükümeti'nden bir şok daha geldi. Daha önce vizesi iptal edilen Sırp tenisçi, itiraz ederek konuyu federal mahkemeye taşımıştı. Mahkeme, Djokovic'i haklı bularak vize iptali kararını kaldırmıştı. Yaşananların ardından Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke, 34 yaşındaki şampiyonun vizesinin tekrar iptal edildiğini açıkladı. Bu durumda Sırp tenisçinin Avustralya'dan sınır dışı edilmesi bekleniyor.
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