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İşte dünyanın en zengin tenisçisi! Üç efsaneyi solladı

Avustralya Açık tek kadınlarda geçen sene çeyrek finale yükselen Jessica Pegula'nın serveti dudak uçuklattı. ABD'li tenisçinin dünyanın en zengin insanlarından biri olduğu ortaya çıkarken, genç raket 3 efsaneyi de bu alanda solladı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 13:04
İşte dünyanın en zengin tenisçisi! Üç efsaneyi solladı

Geçtiğimiz sene Avustralya Açık'ta büyük bir sürprize imza atarak çeyrek finale çıkan Jessica Pegula'nın dünyanın en zengin insanlarından biri olduğu ortaya çıktı.

İşte dünyanın en zengin tenisçisi! Üç efsaneyi solladı

GEÇEN SENE SÜRPRİZ YAPMIŞTI
Amerikalı tenisçi Jessica Pegula geçtiğimiz sene sürpriz bir çıkış yaparak Avustralya Açık'ta çeyrek finale yükselmiş fakat Jennifer Brady'e yenilere turnuvaya veda etmişti.

İşte dünyanın en zengin tenisçisi! Üç efsaneyi solladı

ŞAŞIRTAN GERÇEK
Bu yenilgisine rağmen böylesine dev bir turnuvada çeyrek finale çıkması sürpriz olarak değerlendirilen Pegula'nın başka bir özelliğiyle şaşırttı.

İşte dünyanın en zengin tenisçisi! Üç efsaneyi solladı

MİLYAR DOLARLIK SERVETİN VELİAHTI
Tenis dünyasında ismini duyuran Jessica'nın milyar dolarlık bir servetin veliahtı olduğu olduğu ortaya çıktı.

İşte dünyanın en zengin tenisçisi! Üç efsaneyi solladı

TERRY PEGULA'NIN KIZI
Avustralya'daki başarısıyla 1,5 milyon euroluk ödül kazanan başarılı tenisçinin, dünyanın en zengin insanlarından Terry Pegula'nın kızı olduğu ortaya çıktı.

İşte dünyanın en zengin tenisçisi! Üç efsaneyi solladı

5.7 MİLYAR DOLARLIK SERVET
Doğal gaz yatırımlarıyla 5.7 milyar dolar servete sahip olan Terry Pegula aynı zamanda NFL takımlarından Buffalo Bills'in de sahibidir.

İşte dünyanın en zengin tenisçisi! Üç efsaneyi solladı

TRUMP'TAN BİLE FAZLA TEKLİF VERMİŞTİ
Öyle ki Terry Pegula, 2014 yılında Donald Trump'tan bile daha yüksek teklif vererek Buffalo Bills takımını satın almıştı.

İşte dünyanın en zengin tenisçisi! Üç efsaneyi solladı

FEDERER, SERENA VE SHARAPOVA'NIN TOPLAMINDAN ZENGİN
Dolayısıyla kızı Jessica Pegula da dünyanın en zengin tenisçisi konumuna yükseldi. Jessica'nın serveti tenis efsaneleri Roger Federer, Serena Williams ve Maria Shapova'nın servetinin toplamından bile daha fazla. (Milliyet)

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