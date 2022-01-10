İşte dünyanın en zengin tenisçisi! Üç efsaneyi solladı

Geçtiğimiz sene Avustralya Açık'ta büyük bir sürprize imza atarak çeyrek finale çıkan Jessica Pegula'nın dünyanın en zengin insanlarından biri olduğu ortaya çıktı.
GEÇEN SENE SÜRPRİZ YAPMIŞTI
Amerikalı tenisçi Jessica Pegula geçtiğimiz sene sürpriz bir çıkış yaparak Avustralya Açık'ta çeyrek finale yükselmiş fakat Jennifer Brady'e yenilere turnuvaya veda etmişti.
ŞAŞIRTAN GERÇEK
Bu yenilgisine rağmen böylesine dev bir turnuvada çeyrek finale çıkması sürpriz olarak değerlendirilen Pegula'nın başka bir özelliğiyle şaşırttı.