İşte dünyanın en zengin tenisçisi! Üç efsaneyi solladı

TRUMP'TAN BİLE FAZLA TEKLİF VERMİŞTİ Öyle ki Terry Pegula, 2014 yılında Donald Trump'tan bile daha yüksek teklif vererek Buffalo Bills takımını satın almıştı.

FEDERER, SERENA VE SHARAPOVA'NIN TOPLAMINDAN ZENGİN

Dolayısıyla kızı Jessica Pegula da dünyanın en zengin tenisçisi konumuna yükseldi. Jessica'nın serveti tenis efsaneleri Roger Federer, Serena Williams ve Maria Shapova'nın servetinin toplamından bile daha fazla. (Milliyet)