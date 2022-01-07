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Novak Djokovic kendisine destek verenlere teşekkür etti

Avustralya'ya giriş vizesi iptal edilen ve bir otele yerleştirilen Sırp tenisçi Novak Djokovic, kendisine destek verenlere teşekkür etti. Federal mahkemenin Djokovic ile ilgili kararını pazartesi günü açıklaması bekleniyor.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2022 Cuma 17:48
Novak Djokovic kendisine destek verenlere teşekkür etti

Avustralya'ya giriş vizesi iptal edilen ve bir otele yerleştirilen Sırp tenisçi Novak Djokovic, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan 34 yaşındaki Sırp raket, "Dünyanın her yerinden devam eden desteğiniz için teşekkür ederim. Desteğinizi hissediyorum ve bu çok şey ifade ediyor." ifadelerini kullandı.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, Avustralya Açık'a tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını duyurmuştu.

Melbourne'e ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul görmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, bir otele gönderilmişti. Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı.

Federal mahkemenin Djokovic ile ilgili kararını pazartesi günü açıklaması bekleniyor.

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