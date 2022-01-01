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Son dakika spor haberleri: Anastasia Pavlyuchenkova'nın corona virüsü testi pozitif çıktı!

Son dakika spor haberleri... Spor camiasında corona virüsü vakaları yeniden yükselişe geçti. Avustralya Açık öncesi Rus tenisçi Anastasia Pavlyuchenkova,  Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2022 Cumartesi 10:08
Son dakika spor haberleri: Anastasia Pavlyuchenkova'nın corona virüsü testi pozitif çıktı!

Fransa Açık finalisti Rus Anastastia Pavlyuchenkova Avustralya Açık öncesinde corona virüsü testinin pozitif çıktığını söyledi.

Pavlyuchenkova Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Maalesef bazı kötü haberlerim var. Salı günü Avustralya'ya geldim ve Covid-19 testim pozitif çıktı" ifadelerine yer verdi.

"Aşılarım tamdı ve Dubai'de sezon başlangıcına hazırlanıyordum. Şu anda tamamen tecritte, özel bir otelde ve doktorların gözetiminde tüm protokolleri takip ediyorum" diyen dünya 11 numarası Pavlyuchenkova, "Her şey herkes için güvenli olduğunda sahaya geri döneceğini" de sözlerine ekledi.

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