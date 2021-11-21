Son dakika spor haberi: Ortadan kaybolan Çinli tenisçi Peng Shuai'nin görüntüleri yayınlandı

Çin devlet televizyonu, ülkenin eski başbakan yardımcısı Zhang Gaoli'nin cinsel tacizine uğradığını öne sürdüğü sosyal medya paylaşımından sonra kendisinden haber alınamayan Çinli tenisçi Peng Shuai'nin görüntülerini yayımladı.

Çin'in sosyal medya sitesi Weibo'daki China Open'ın gönderisinde Peng, bir kortun yanında ayakta el sallayarak ve çocuklar için büyük boy hatıra tenis toplarını imzalarken görüldü.

35 yaşındaki kadın tenisçi, 2 Kasım'da Çin'in sosyal paylaşım sitesi Weibo'da yaptığı paylaşımda, 2013-2018 döneminde Çin'de başbakan yardımcılığı görevini üstlenen Cang tarafından cinsel tacize uğradığı iddiasında bulunmuştu.