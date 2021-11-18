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Ruud Norrie'yi üç sette geçti!

Spor haberi... Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin 4. gününde Novak Djokovic, Andrey Rublev'i, Casper Ruud da Cameron Norrie'yi yendi. İşte detaylar...

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2021 Perşembe 08:58
Ruud Norrie'yi üç sette geçti!

İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen 52. ATP Finalleri'nin 4. günü tamamlandı. Yeşil Grup karşılaşmasında 1 numaralı seribaşı Djokovic ile 5 numaralı seribaşı Rublev korta çıktı.

Turnuvayı 5 kez kazanan Sırp raket Djokovic, Rus rakibini 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti. Grupta ikide iki yapan Djokovic, yarı finale yükselmeyi garantiledi.

RUUD, NORRİE'Yİ ÜÇ SETTE GEÇTİ
Grubun diğer mücadelesinde 8 numaralı seribaşı Casper Ruud ile 10 numaralı seribaşı Cameron Norrie karşılaştı. Norveçli Ruud, Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas'ın sakatlığı nedeniyle çekilmesiyle turnuvaya dahil olan Büyük Britanyalı Norrie karşısında 1-6, 6-3, 6-4 sona eren setlerle 2-1 kazandı ve ilk galibiyetini aldı.

Turnuvada bugün Kırmızı Grup'ta Alexander Zverev-Hubert Hurkacz ve Daniil Medvedev-Jannik Sinner karşılaşmaları oynanacak.

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