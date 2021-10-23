Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, FOTOMAÇ'a konuştu; 30 Ekim'deki genel kurulda başkanlığa yeniden aday olduğunu açıkladı. Türkiye'ye tenis sporunu çok sevdiren Başkan Durmuş, "Tenis sporuna hizmet etmek ve ülkemiz tenisini hep beraber daha ileri taşımak adına başkanlığa yeniden aday oldum. Dünyanın en iyi sporcularını yetiştirme hedefimiz var" dedi. Durmuş şöyle devam etti: Yaptığımız işler asla bir seçime veya döneme ait değil. Birçok dönemi kapsayabilecek. Hedeflerimiz bitmedi. Gençlerin düşüncelerini, geleceğin tenisçilerine, geleceğin tenisçi velilerine uygun projeler üreteceğiz ve bu yolda devam edeceğiz."