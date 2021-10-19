SPOR HABERİ: Milli paralimpik sporcu Büşra Ün tenisi bıraktığını açıkladı

Kadınlar tekerlekli sandalye tenisinde 2016 Rio Paralimpik Oyunları'na katılarak bu alanda bir ilki başaran Büşra Ün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tokyo'da düzenlenen 16. Yaz Paralimpik Oyunları öncesinde ve sonrasında karşılaştığı olumsuzluklardan dolayı tenisi bıraktığını belirtti.

"Bu pes etmek değil; sadece artık en sevdiğim işi yaparken mutlu hissetmiyorum." ifadesini kullanan Büşra Ün, şunları kaydetti:

"Bir bebek gibi büyümesi için uğraştığım bu branşta bayrağı benden daha ileri taşıyacak sporcuların gurur verici haberlerini alabilmek için sabırsızlanıyor olacağım. Bu yola baş koyan tüm sporculara ve antrenörlerine başarılar diliyorum. Üzerimde emeği olan çok kişi var. Umarım gösterdiğiniz destek için 'İyi ki' dedirtebilmişimdir. Her şey için teşekkürler."