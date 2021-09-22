Son dakika spor haberi: Voleybolda Efeler Ligi'nde yeni sezonun iki haftalık programı açıklandı

Voleybolda Efeler Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk 2 haftalık maç programı belli oldu. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligdeki ilk 2 haftanın programı şöyle:
1. Hafta
9 Ekim Cumartesi:
14.00 Bingöl Solhanspor-Yeni Kızıltepespor (Merkez Karşıyaka)
10 Ekim Pazar:
14.00 Afyon Belediyesi Yüntaş-Arkas Spor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
14.00 Cizre Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta (Şırnak)
15.00 Spor Toto-Halkbank (Başkent Voleybol)
15.00 Altekma-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi)
15.30 Tokat Belediye Plevne-Sorgun Belediyespor (Ali Yücel)
17.00 Galatasaray-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)
2. Hafta
13 Ekim Çarşamba:
14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray (Cengiz Göllü)
15.00 Halkbank-Cizre Belediyespor (Başkent Voleybol)
16.00 Yeni Kızıltepespor-Altekma (Kızıltepe Atatürk)
16.00 Sorgun Belediyespor-Bingöl Solhanspor (Sorgun)
17.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Afyon Belediyesi Yüntaş (Burhan Felek Vestel)
18.00 Ziraat Bankkart-Spor Toto (Başkent Voleybol)
18.00 Arkas Spor-Tokat Belediye Plevne (Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi)