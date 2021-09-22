Son dakika spor haberi: Teniste geleceğin yıldızları Antalya'da buluşacak

Teniste gençlerde kızlar ve erkeklerin dünya kupası olan BNP Paribas Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup Finalleri, 28 Eylül-3 Ekim tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, Antalya Club Mega Saray Tenis Akademisi'nde düzenlenecek organizasyona Türkiye ilk kez ev sahipliği yapacak.

BNP Paribas sponsorluğunda düzenlenen Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup Finalleri'nde kızlar ve erkeklerde 16'şar olmak üzere toplamda 32 milli takım ve 21 ülke mücadele edecek.

Türkiye Milli Takımı, hem kızlar hem de erkeklerde bu önemli organizasyonda korta çıkacak.

Geleceğin dünya yıldızlarının yarışacağı organizasyonda Denis Shapovalov, Felix Auger-Aliassime, Iga Swiatek ve Coco Gauff önceki yıllarda milli takımlarıyla şampiyonluk kazanan isimler arasında yer alıyor.

BNP Paribas Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup Finalleri'nin lansmanı, 27 Eylül Pazartesi günü saat 17.00'de organizasyonda mücadele edecek ülkelerin katılımı ile Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gerçekleşecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TTF Başkanı Cengiz Durmuş, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı, tenisin gelecekteki yıldızlarını bir araya getiren bu büyük organizasyonu gerçekleştirecek olmaktan dolayı son derece mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.

İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşen Davis Cup'ta Letonya'yı 4-0 yenen A Milli Erkek Takımı'nın tarihi bir başarıya imza atarak Dünya Grubu 1 play-off'larına yükselmeye hak kazandığını hatırlatan Durmuş, "Millilerimiz bu kez gençler kategorisinde Davis Cup ve Billie Jean King Cup'ta mücadele edecek, bu anlamda da heyecanımız yüksek. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın değerli katkıları ile birlikte Türkiye'nin düzenlediği büyük organizasyonlarla artık bir tenis ülkesi olduğunu söyleyebilirim. Bu önemli organizasyonu da en iyi şekilde gerçekleştirmek adına tüm ekibimiz canla başla çalışıyor. Bu heyecana ortak olmak için bütün tenis severleri Antalya'ya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.