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ABD Açık'ta tek kadınlar şampiyonu Emma Raducanu tarihe geçti!

Henüz 18 yaşında olan Emma Raducanu, ilk Grand Slam turnuvasında ABD Açık'ta tek kadınlarda şampiyon oldu. Finalde Kanadalı rakibi Leylah Annie Fernandez'i yenen İngiliz Emma Raducanu, elemelerden gelip Grand Slam kazanan ilk tenisçi oldu. Dünya sıralamasında 150'nci sırada yer alan Raducanu, 1977'de ABD Açık Tenis Turnuvası'nı kazanan Virgina Wade'ten sonra bu unvanı elde eden ikinci İngiliz kadın tenisçi oldu.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 08:01
ABD Açık'ta tek kadınlar şampiyonu Emma Raducanu tarihe geçti!

ABD Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalini, Kanadalı rakibi Leylah Annie Fernandez'i yenen İngiliz Emma Raducanu kazandı.

ABD'nin New York kentinde devam eden grand slam turnuvasının tek kadınlar finalinde gülen taraf, 18 yaşındaki İngiliz tenisçi Raducanu oldu.

Kalabalık bir izleyici kitlesinin izlediği karşılaşmada, 19 yaşındaki Fernandez'e karşı ilk seti 6-4, ikinci seti 6-3 biten maçla alan Raducanu, ABD Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar şampiyonu oldu.

Dünya sıralamasında 150'nci sırada yer alan Raducanu, 1977'de ABD Açık Tenis Turnuvası'nı kazanan Virgina Wade'ten sonra bu unvanı elde eden ikinci İngiliz kadın tenisçi oldu.

Tek kadınlar finalinin galibi Raducanu 2.5 milyon, ikinci Fernandez ise 1 milyon 250 bin dolar para ödülü kazandı.

ABD Açık Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde bugün Sırp Novak Djokovic ile Rus Daniil Medyedev karşılaşacak.

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