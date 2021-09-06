İpek Öz’den gümüş zafer

Milli tenisçi İpek Öz, İsviçre'de düzenlenen TCCB Açık Turnuvası'nı ikinci tamamladı. Öz, 60 bin dolar ödüllü turnuvanın finalinde 3 numaralı seribaşı Beatriz Haddad Maia'ya ile karşılaştı. Türk sporcu, Brezilyalı rakibine 7-5, 1-6 ve 4-6'lık setlerle 2-1 yenildi.
Millitenisçi İpek Öz, İsviçre'de düzenlenen TCCB Açık Turnuvası'nı ikinci tamamladı. Öz, 60 bin dolar ödüllü turnuvanın finalinde 3 numaralı seribaşı Beatriz Haddad Maia'ya ile karşılaştı. Türk sporcu, Brezilyalı rakibine 7-5, 1-6 ve 4-6'lık setlerle 2-1 yenildi.