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İpek Öz’den gümüş zafer

Milli tenisçi İpek Öz, İsviçre'de düzenlenen TCCB Açık Turnuvası'nı ikinci tamamladı. Öz, 60 bin dolar ödüllü turnuvanın finalinde 3 numaralı seribaşı Beatriz Haddad Maia'ya ile karşılaştı. Türk sporcu, Brezilyalı rakibine 7-5, 1-6 ve 4-6'lık setlerle 2-1 yenildi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2021 Pazartesi 06:50
İpek Öz’den gümüş zafer
Milli tenisçi İpek Öz, İsviçre'de düzenlenen TCCB Açık Turnuvası'nı ikinci tamamladı. Öz, 60 bin dolar ödüllü turnuvanın finalinde 3 numaralı seribaşı Beatriz Haddad Maia'ya ile karşılaştı. Türk sporcu, Brezilyalı rakibine 7-5, 1-6 ve 4-6'lık setlerle 2-1 yenildi.
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