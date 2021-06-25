Haberler Tenis Son dakika spor haberi: Rumen tenisçi Simona Halep'e sakatlık engeli! Wimbledon'a katılamayacak

Son dakika spor haberi: Rumen tenisçi Simona Halep'e sakatlık engeli! Wimbledon'a katılamayacak

Son dakika spor haberi: Kadınlar dünya 3 numarası Simona Halep, sakatlığı nedeniyle sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'dan çekildi. Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle geçen yıl iptal edilen Wimbledon, 28 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2021 Cuma 13:04
Son dakika spor haberi: Rumen tenisçi Simona Halep'e sakatlık engeli! Wimbledon'a katılamayacak

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Rumen tenisçi, baldırındaki sakatlık dolayısıyla İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek turnuvaya katılamayacak.

2019'da şampiyonluğa ulaştığı Wimbledon'da bu yıl oynayabilmek için elinden geleni yaptığını belirten Halep, "Sakatlığımı tam olarak atlatamadım. Turnuvadan çekilmek zorunda kaldığım için gerçekten üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 2 grand slam şampiyonluğu bulunan 29 yaşındaki tenisçi, sakatlığı sebebiyle Fransa Açık'ta da mücadele edememişti.

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