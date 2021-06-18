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Son dakika spor haberleri: Japon tenisçi 'dan çekildi

Kadınlar dünya sıralamasının 2. basamağındaki , tenis sezonunun üçüncü grand slam turnuvası 'a katılmayacak. Yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle geçen yıl iptal edilen Wimbledon, 28 Haziran'da, bir sene ertelenen ise 23 Temmuz'da başlayacak.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 11:35
Son dakika spor haberleri: Japon tenisçi Osaka Wimbledon'dan çekildi

İlk turu geçmesinin ardından psikolojik açıdan zor günler geçirdiği gerekçesiyle sezonun ikinci büyük turnuvası 'tan () çekilen 23 yaşındaki Japon tenisçi, çim kort sezonunu da pas geçecek.

Kariyerinde 4 grand slam şampiyonluğu bulunan 'nın ekibinin, Kadınlar Tenis Birliğinin () internet sitesinde yer verilen açıklamasında, " bu yıl 'da oynamayacak. Arkadaşları ve ailesiyle zaman geçirecek. Seyircisi önünde oynayacağı için şimdiden heyecanlandığı için hazırlanacak." denildi.

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