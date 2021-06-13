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'ta teklerin ardından çiftlerde de kupaya uzandı

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası 'ta () , tek kadınların ardından çift kadınlar kategorisinde de şampiyonluğa ulaştı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 16:02
Barbora Krejcikova Fransa Açık'ta teklerin ardından çiftlerde de kupaya uzandı

çift kadınlar kategorisinde de şampiyonluğa ulaştı.

Başkent 'te düzenlenen turnuvanın çift kadınlar finalinde 2 numaralı seribaşları - ikilisi, 14 numaralı seribaşları Polonyalı ve 'li Bethanie Mattek-Sands çiftiyle karşılaştı.

Krejcikova-Siniakova ikilisi, bir saat 14 dakika süren mücadelenin ardından rakiplerini 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek turnuvada şampiyonluğa ulaştı.

Tek kadınlarda dün yaşadığı şampiyonluğun ardından aynı başarıyı çift kadınlar kategorisinde de tekrarlayan 25 yaşındaki Barbora Krejcikova, 'ın ardından bu turnuvada çift kupaya uzanan ikinci kadın tenisçi oldu.

Bu şampiyonlukla çift kadınlar dünya sıralamasında yeniden zirveye yerleşen Krejcikova-Siniakova ikilisi, 'ta da aynı kategoride kupaya uzanmıştı.

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