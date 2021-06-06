Serena Williams Fransa Açık'a veda etti!

Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan ABD'li tenisçi Serena Williams, Fransa Açık'ın (Roland Garros) 4. turunda elendi.
Başkent Paris'te düzenlenen turnuvada tek kadınların 7 numaralı seribaşı Williams, 21 numaralı seribaşı Kazakistanlı Elena Rybakina ile karşılaştı.
Rybakina, toplam 1 saat 17 dakika süren mücadeleden 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Kariyerinde ilk kez grand slam çeyrek finaline yükselen Rybakina, 31 numaralı seribaşı Rus Anastasia Pavlyuchenkova'nın rakibi oldu.