Haberler Tenis Serena Williams Fransa Açık'a veda etti!

'a veda etti!

Tenisin efsane isimlerinden 'a 4. turda veda etti. Williams, dünya 21 numarası 'ya 2-0 yenildi ve turnuvadan elendi. Kazakistanlı raket ise kariyerinde ilk kez grand slam çeyrek finaline yükseldi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 21:45 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 21:54
Serena Williams Fransa Açık'a veda etti!

Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan 'li tenisçi , 'ın () 4. turunda elendi.

Başkent 'te düzenlenen turnuvada tek kadınların 7 numaralı seribaşı Williams, 21 numaralı seribaşı Kazakistanlı ile karşılaştı.

Rybakina, toplam 1 saat 17 dakika süren mücadeleden 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Kariyerinde ilk kez grand slam çeyrek finaline yükselen Rybakina, 31 numaralı seribaşı 'nın rakibi oldu.

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